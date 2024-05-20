Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Турция по просьбе МИД Ирана направила в Иран группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета с иранским президентом Эбрагимом Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает УНН.

Детали

"Иран по линии МИД запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет, оборудованный системой ночного видения. 32 наших альпиниста из числа спасателей и шесть транспортных средств из наших провинциальных управлений в Ване и Эрзуруме отправились в регион (в Иран - прим. ТАСС). Кроме того, в готовности выдвинуться находится наш альпинистский поисково-спасательный отряд из 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи", - говорится в сообщении управления в X (ранее Twitter).

Командующий Корпуса стражей Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан сообщал, что с места катастрофы был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа. Военные направляются к точному месту аварии.

Известно, что 65 спасательных отрядов участвуют в поиске, но им мешают суровые погодные условия.

The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе