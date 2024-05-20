Туреччина направила до Ірану 32 альпіністів для допомоги у пошуках гелікоптера Раїсі
Київ • УНН
Туреччина направила до Ірану 32 рятувальники і транспортні засоби для допомоги в пошуках вертольота з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, який здійснив жорстку посадку на північному заході Ірану, на прохання іранської сторони.
Туреччина на прохання МЗС Ірану направила до Ірану групу із 32 рятувальників-альпіністів для допомоги у пошуках гелікоптера з іранським президентом Ебрагімом Раїсі, який здійснив жорстку посадку на північному заході країни. Про це повідомило урядове Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, передає УНН.
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"Іран по лінії МЗС запросив у нашої країни пошуково-рятувальний вертоліт, обладнаний системою нічного бачення. 32 наших альпініста з числа рятувальників та шість транспортних засобів з наших провінційних управлінь у Вані та Ерзурумі вирушили до регіону (в Іран - прим. ТАРС). того, в готовності висунутись знаходиться наш альпіністський пошуково-рятувальний загін із 15 осіб з Анкари, Діярбакира та Коньї", - йдеться у повідомленні управління у X (раніше Twitter).
Командувач Корпусу вартових Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан повідомляв, що з місця катастрофи був отриманий сигнал з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу. Військові прямують до точного місця аварії.
Відомо, що 65 рятувальних загонів беруть участь у пошуку, але їм заважають сурові погодні умови.
The Atlantic: президент Ірану Ебрахім Раїсі загинув в авіатрощі20.05.24, 00:26 • 29954 перегляди