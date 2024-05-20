The Atlantic: президент Ірану Ебрахім Раїсі загинув в авіатрощі
Київ • УНН
Гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі зник після зустрічі з президентом Азербайджану, і влада шукає спосіб оголосити про його можливу смерть, не викликаючи хаосу.
Колумніст американського журналу Atlantic стверджує з посиланням на джерело в адміністрації президента Ірану, що очільник країни загинув в авіатрощі, передає УНН.
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Джерело в Тегерані, близьке до президента, повідомило мені, що смерть Раїсі підтверджена, і що влада шукає спосіб повідомити цю новину, не викликаючи хаосу. Я не зміг самостійно підтвердити це
Колумніст стверджує, що влада Ірану шукає спосіб повідомити новину про смерть Раїсі так, щоб не викликати хаос.
Нагадаємо
Зона пошуку президентського гелікоптера скоротилася до двох кілометрів. Зазначається, що район дуже важкопрохідний, дощ поступово переходить у сніг.
Контекст
Гелікоптер президента Ірану Мі-171 зник у неділю, 19 травня, після зустрічі Ебрахіма Раїсі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на кордоні двох країн. За інформацією AP, аварія сталася біля міста Джульфа, за 600 км на північний захід від Тегерана.
У президентський кортеж входили три вертольоти. У двох інших гелікоптерах були міністр енергетики Ірану Алі Акбар Мехрабіан і міністр доріг Мехрдад Базрпаш, вони благополучно дісталися місця призначення.
Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера19.05.24, 21:53 • 77539 переглядiв