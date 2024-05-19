Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера
Київ • УНН
Президент Ірану Ебрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан, можливо, загинули в результаті аварії вертольота в гірській місцевості, а рятувальним роботам перешкоджала погана погода.
Є ризик, що президент Ірану Ебрахім Раїсі та очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан загинули внаслідок авіатрощі, повідомляє Reuters з посиланням на неназвану іранську офіційну особу, передає УНН.
Деталі
За словами іранського чиновника, гелікоптер розбився, коли перетинав гірську місцевість у тумані.
Ми все ще сповнені надій, але інформація, що надходить з місця аварії, викликає велике занепокоєння
Про стан президента Ірану досі нічого не відомо.
Газета Tehran Times повідомила, що духовний лідер Ірану аятола Хаменеї провів екстрене засідання Ради безпеки після повідомлень про жорстку посадку вертольота Ебрахіма Раїсі, але пізніше спростувала це повідомлення.
Як зазначає Reuters, державне телебачення Ірану припинило всі регулярні програми, щоб показати молитви за Ебрахіма Раїсі по всій країні та пряму трансляцію роботи рятувальних команд, які обшукують гірську місцевість пішки у густому тумані. За даними Державного інформаційного агентства IRNA, погана погода ускладнює рятувальні роботи.
Контекст
Гелікоптер президента Ірану Мі-171 зник у неділю, 19 травня, після зустрічі Ебрахіма Раїсі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на кордоні двох країн. За інформацією AP, аварія сталася біля міста Джульфа, за 600 км на північний захід від Тегерана. У президентський кортеж входили три вертольоти. У двох інших гелікоптерах були міністр енергетики Ірану Алі Акбар Мехрабіан і міністр доріг Мехрдад Базрпаш, вони благополучно дісталися місця призначення.
Іранські ЗМІ повідомляють, що зростає побоювання, що з президентом Раїсі сталось щось “серйозне”19.05.24, 18:18 • 58683 перегляди