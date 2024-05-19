Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера

ukenru
14:28 • 98836 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 93122 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 100632 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 97950 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 105342 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 102394 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 126556 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141247 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142825 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 291044 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.6 м/с
48 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 79472 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 90242 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 83131 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 78783 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 50054 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 98896 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 291081 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 389837 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 402553 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 315716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 37218 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 36313 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 74700 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 90012 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 100140 перегляди
Актуальне
Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера

Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера

Київ • УНН

 • 77539 перегляди

Президент Ірану Ебрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан, можливо, загинули в результаті аварії вертольота в гірській місцевості, а рятувальним роботам перешкоджала погана погода.

Є ризик, що президент Ірану Ебрахім Раїсі та очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан загинули внаслідок авіатрощі, повідомляє Reuters з посиланням на неназвану іранську офіційну особу, передає УНН.

Деталі

За словами іранського чиновника, гелікоптер розбився, коли перетинав гірську місцевість у тумані.

Ми все ще сповнені надій, але інформація, що надходить з місця аварії, викликає велике занепокоєння

заявив чиновник на умовах анонімності.

Про стан президента Ірану досі нічого не відомо.

Газета Tehran Times повідомила, що духовний лідер Ірану аятола Хаменеї провів екстрене засідання Ради безпеки після повідомлень про жорстку посадку вертольота Ебрахіма Раїсі, але пізніше спростувала це повідомлення.

Як зазначає Reuters, державне телебачення Ірану припинило всі регулярні програми, щоб показати молитви за Ебрахіма Раїсі по всій країні та пряму трансляцію роботи рятувальних команд, які обшукують гірську місцевість пішки у густому тумані. За даними Державного інформаційного агентства IRNA, погана погода ускладнює рятувальні роботи.

Контекст

Гелікоптер президента Ірану Мі-171 зник у неділю, 19 травня, після зустрічі Ебрахіма Раїсі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на кордоні двох країн. За інформацією AP, аварія сталася біля міста Джульфа, за 600 км на північний захід від Тегерана. У президентський кортеж входили три вертольоти. У двох інших гелікоптерах були міністр енергетики Ірану Алі Акбар Мехрабіан і міністр доріг Мехрдад Базрпаш, вони благополучно дісталися місця призначення.

Іранські ЗМІ повідомляють, що зростає побоювання, що з президентом Раїсі сталось щось “серйозне”19.05.24, 18:18 • 58683 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
reutersReuters
teheranТегеран
mi-8Мі-8
iranІран
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69