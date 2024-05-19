Іранські ЗМІ повідомляють, що зростає побоювання, що з президентом Раїсі сталось щось “серйозне”
Київ • УНН
Гелікоптер президента Ірану Раїсі зазнав аварії під час польоту, що викликало серйозне занепокоєння щодо можливих травм і жертв.
Іранське інформаційне агентство IRIB заявило, що існує серйозне занепокоєння щодо інциденту з гелікоптером президента Раїсі, з високою ймовірністю наявності травм, пише УНН.
У розмові з кореспондентом Insaf News поінформоване джерело підкреслило, що аварія президентського гелікоптера була серйозною і існує велика ймовірність постраждалих
Нагадаємо
Гелікоптер президента Ірану зникає в тумані під час польоту конвою, рятувальні команди шукають тих, хто вижив.