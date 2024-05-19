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Президент Ірану потрапив у аварію на гелікоптері

Президент Ірану потрапив у аварію на гелікоптері

Київ • УНН

 • 39541 перегляди

Гелікоптер президента Ірану зникає в тумані під час польоту конвою, рятувальні команди шукають тих, хто вижив.

Два гелікоптери з міністрами президентської колони Ірану приземлились успішно, а третій з президентом зник у тумані. Рятувальні служби шукають зниклий гелікоптер, є звіти про зв'язок з деякими особами на борту, що свідчить про можливу відсутність жертв.

Пише УНН з посиланням на Tasnim news.

Президентська колона складалася з трьох гелікоптерів. Два з них, на борту яких перебували міністри та чиновники, успішно приземлились.

На борту третього гелікоптера, разом з президентом, летіли міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян та аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, лідер п'ятничної молитви в Тебрізі.

Рятувальні групи Червоного Півмісяця Ірану, військові та поліція були направлені в район для пошуків зниклого гелікоптера. За словами місцевих жителів, пошук ускладнюється туманами в цьому районі.

Є інформація, що деякі особи з оточення президента встановили зв'язок із командним центром, що дає надію на відсутність жертв у результаті аварії.

Нагадаємо

Після успішного перехоплення масованої ракетної атаки Ірану кілька країн висловили зацікавленість в ізраїльській системі протиракетної оборони "Arrow" через її продемонстровану ефективність.

США та Іран провели непрямі переговори19.05.24, 16:49 • 37656 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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