Президент Ірану потрапив у аварію на гелікоптері
Київ • УНН
Гелікоптер президента Ірану зникає в тумані під час польоту конвою, рятувальні команди шукають тих, хто вижив.
Два гелікоптери з міністрами президентської колони Ірану приземлились успішно, а третій з президентом зник у тумані. Рятувальні служби шукають зниклий гелікоптер, є звіти про зв'язок з деякими особами на борту, що свідчить про можливу відсутність жертв.
Пише УНН з посиланням на Tasnim news.
Президентська колона складалася з трьох гелікоптерів. Два з них, на борту яких перебували міністри та чиновники, успішно приземлились.
На борту третього гелікоптера, разом з президентом, летіли міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян та аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, лідер п'ятничної молитви в Тебрізі.
Рятувальні групи Червоного Півмісяця Ірану, військові та поліція були направлені в район для пошуків зниклого гелікоптера. За словами місцевих жителів, пошук ускладнюється туманами в цьому районі.
Є інформація, що деякі особи з оточення президента встановили зв'язок із командним центром, що дає надію на відсутність жертв у результаті аварії.
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