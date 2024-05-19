Президент Ирана попал в аварию на вертолете

Два вертолета с министрами президентской колонны Ирана приземлились успешно, а третий с президентом исчез в тумане. Спасательные службы ищут пропавший вертолет, есть отчеты о связи с некоторыми лицами на борту, что свидетельствует о возможном отсутствии жертв.

Пишет УНН со ссылкой на Tasnim news.

Президентская колонна состояла из трех вертолетов. Два из них, на борту которых находились министры и чиновники, успешно приземлились.

На борту третьего вертолета, вместе с президентом, летели министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-е-Хашем, лидер пятничной молитвы в Тебризе.

Спасательные группы Красного Полумесяца Ирана, военные и полиция были направлены в район для поисков пропавшего вертолета. По словам местных жителей, поиск затрудняется туманами в этом районе.

Есть информация, что некоторые лица из окружения президента установили связь с командным центром, что дает надежду на отсутствие жертв в результате аварии.

Напомним,

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