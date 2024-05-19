США и Иран провели непрямые переговоры

Тегеран подтвердил косвенные переговоры с США, которые были проведены на днях в Омане. Об этом сообщило информационное агентство Irna и издание Axios, передает УНН.

Детали

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке подтвердило, что на этой неделе состоялись непрямые переговоры между официальными лицами Тегерана и Вашингтона. Официальное иранское информационное агентство Irna передаёт, что "представитель Исламской Республики Иран в ООН подтвердил непрямые переговоры между Ираном и США в Омане".

Согласно словам представителя Ирана, это "не первые" переговоры и "не будут последними".

Американский новостной сайт Axios ранее сообщал, что официальные лица США и Ирана провели непрямые переговоры в Омане о том, "как избежать эскалации региональных атак".

Напомним,

После массированного ракетного удара по территории Израиля в КНР отмечают, что Иран "принял ограниченные меры", поэтому это была реализация права на самооборону. Об этом говорится в заявлении по итогам телефонного разговора главы МИД КНР Ван Из иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдуллахианом.

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