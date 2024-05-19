США та Іран провели непрямі переговори
Київ • УНН
Іран і США провели непрямі переговори в Омані, щоб обговорити шляхи уникнення ескалації регіональних атак.
Тегеран підтвердив непрямі переговори с США, які було проведено цими днями в Омані. Про це повідомило інформаційне агентство Irna та видання Axios, передає УНН.
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Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку підтвердило, що цього тижня відбулися непрямі переговори між офіційними особами Тегерана та Вашингтона. Офіційне іранське інформаційне агентство Irna передає, що "представник Ісламської Республіки Іран в ООН підтвердив непрямі переговори між Іраном і США в Омані".
Відповідно до слів представника Ірану, це "не перші" переговори і "не будуть останніми".
Американський новинний сайт Axios раніше повідомляв, що офіційні особи США та Ірану провели непрямі переговори в Омані про те, "як уникнути ескалації регіональних атак".
Нагадаємо
Після масованого ракетного удару території Ізраїля у КНР наголошують, що Іран "вжив обмежених заходів", тож це була реалізація права на самооборону. Про це йдеться в заяві за підсумками телефонної розмови глави МЗС КНР Ван Їз іранським колегою Хоссейном Амір-Абдуллахіаном.
"Думаю, що вже дуже скоро з'явиться безпекова угода з США" – Єрмак17.05.24, 21:12 • 23013 переглядiв