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"Думаю, що вже дуже скоро з'явиться безпекова угода з США" – Єрмак

"Думаю, що вже дуже скоро з'явиться безпекова угода з США" – Єрмак

Київ • УНН

 • 23013 перегляди

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, очікується, що Україна та Сполучені Штати Америки найближчим часом підпишуть двосторонню угоду у сфері безпеки.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що вже дуже скоро з'явиться безпекова угода з США. Про це він сказав  в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Сьогодні ми вже маємо дев'ять безпекових угод. Я думаю, що вже дуже скоро з'явиться угода з США і ще з деякими країнами

- сказав Єрмак.

Доповнення

14 травня Президент Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час зустрічі  у Києві майбутню двосторонню угоду про безпеку та перспективи розширення участі Сполучених Штатів в авіаційній коаліції.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та Україна продуктивно працюють над підписанням безпекової угоди між двома країнами, обидві команди доходять вже до фіналізації тексту та виразив сподівання, що угода буде підписана вже за декілька тижнів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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