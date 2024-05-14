Україна очікує на підписання угоди про безпеку із США найближчим часом - Зеленський
Київ • УНН
Україна очікує підписання угоди про безпеку зі США найближчим часом, а також розширення участі Сполучених Штатів у авіаційній коаліції та програмах підготовки пілотів.
Президент Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час зустрічі у Києві майбутню двосторонню угоду про безпеку та перспективи розширення участі Сполучених Штатів в авіаційній коаліції. Про це повідомляє офіційне представництво Президента України, пише УНН.
Ми активно працюємо над фіналізацією підготовки угоди про безпекові гарантії, яка обов’язково має врахувати можливості США як найсильнішого партнера. Розраховуємо на підписання угоди невдовзі
На зустрічі Зеленський та Блінкен детально обговорили перспективи розширення участі США в коаліції винищувачів та програм тренування пілотів, а також нагальні потреби в далекобійних спроможностях і комплектуванні додаткових бригад.
Окрему увагу приділили євроатлантичній інтеграції України.
"Україна розраховує на подальшу підтримку з боку США наших євроатлантичних прагнень, що важливо для зміцнення всієї трансатлантичної безпеки. Розраховуємо на конструктивну взаємодію в підготовці ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року", – наголосив Зеленський.
Участь у зустрічі також узяла спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка входить до складу американської делегації.
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