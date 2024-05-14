Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время встречи в Киеве будущее двустороннее соглашение о безопасности и перспективы расширения участия Соединенных Штатов в авиационной коалиции. Об этом сообщает официальное представительство Президента Украины, пишет УНН.

Мы активно работаем над финализацией подготовки соглашения о гарантиях безопасности, которое обязательно должно учесть возможности США как сильнейшего партнера. Рассчитываем на подписание соглашения вскоре - сказал Президент.

На встрече Зеленский и Блинкен подробно обсудили перспективы расширения участия США в коалиции истребителей и программ тренировки пилотов, а также насущные потребности в дальнобойных возможностях и комплектовании дополнительных бригад.

Отдельное внимание уделили евроатлантической интеграции Украины.

"Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны США наших евроатлантических стремлений, что важно для укрепления всей трансатлантической безопасности. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие в подготовке юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года", - подчеркнул Зеленский.

Участие во встрече также приняла специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, которая входит в состав американской делегации.

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