Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  100596 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  103008 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  131227 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  135000 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129143 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174565 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210103 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214941 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206014 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159898 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  268630 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  331021 просмотра

Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время - Зеленский

Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время, а также расширения участия Соединенных Штатов в авиационной коалиции и программах подготовки пилотов.

Война •   •  5781 просмотра
Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время - Зеленский

"НАТО - гарантия мира": группа Ермака-Расмуссена подготовила предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе

Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины предлагает НАТО пригласить Украину начать переговоры о вступлении и определить конкретные условия членства на июльском саммите Альянса с целью присоединения Украины к НАТО не позднее июля 2028 года.

Война •   •  5599 просмотра
"НАТО - гарантия мира": группа Ермака-Расмуссена подготовила предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе

Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул, чтобы обсудить сотрудничество в таких сферах, как детское здоровье, медицина, ІТ-технологии, стажировки молодежи, бизнес-миссии и инфраструктурные проекты.

Общество •   •  4788 просмотра
Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула

Более 80% сетей находятся в аварийном состоянии: в Киевсовете прокомментировали прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza

Более 80% сетей в Киеве находятся в аварийном состоянии, что свидетельствует об управленческом кризисе в коммунальном хозяйстве города, несмотря на постоянные дотации и планы выделения средств на новые коммунальные предприятия.

Киев •   •  5420 просмотра
Более 80% сетей находятся в аварийном состоянии: в Киевсовете прокомментировали прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza

Дуда рассказал, почему Польша не может передать Украине Patriot

Польша не может передать Украине комплексы Patriot, поскольку сейчас получает только первые системы, заказанные семь лет назад, о чем заявил президент Польши Анджей Дуда.

Война •   •  7617 просмотра
Дуда рассказал, почему Польша не может передать Украине Patriot

Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Кабинет Министров Украины создал Стратегический инвестиционный совет для формирования единого проектного портфеля государственных инвестиций и координации усилий по реализации реформ при поддержке партнеров.

Экономика •   •  7928 просмотра
Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента

19-летняя девушка была госпитализирована с травмами головы и грудной клетки после избиения представителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало поводом для уголовного расследования со стороны Министерства обороны и Национальной полиции.

Общество •   •  7038 просмотра
Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента

Сейчас в Украине есть 50 тысяч доз вакцины от бешенства, которые предоставили международные партнеры

Сейчас в Украине есть более 50 тысяч доз антирабической вакцины, предоставленной международными партнерами в качестве гуманитарной помощи, что является достаточным для проведения всех необходимых курсов лечения.

Общество •   •  7526 просмотра
Сейчас в Украине есть 50 тысяч доз вакцины от бешенства, которые предоставили международные партнеры

Две воинские части получили 45 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара передал 45 беспилотников FPV, способных нести более 1 кг взрывчатки на расстояние до 20 км, двум украинским военным частям, которые обороняются на фронте, оказывая важную поддержку в разведывательных и наступательных операциях.

Общество •   •  6813 просмотра
Две воинские части получили 45 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья

Трое мошенников из Запорожья обманули 63 переселенцев на сумму почти 400 000 гривен, присвоив их финансовые данные и сняв средства со счетов под видом выплаты денежной помощи.

Общество •   •  7160 просмотра
Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья