Зеленский подчеркнул Блинкену важность участия Байдена в Саммите мира, обсудили фронт и Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к Саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи, о чем сообщил в соцсетях, распространив видео со встречи, пишет УНН.

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"Визит госсекретаря США Энтони Блинкена. Подробно обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, говорили о системах "Петриот" для Украины, для защиты наших городов и громад, таких как Харьков и Харьковская область. Два "Петриота" для Харьковской области могли бы существенно помочь в защите жизни от российского террора", - сообщил Зеленский.

По его словам, также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. "Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - указал Президент.

Также он поблагодарил американский народ, Конгресс США, Палату представителей, Президента Байдена и его команду за поддержку нашей борьбы ради свободы и независимости. "Мы ценим решение о продолжении поддержки США для Украины и сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно быстрее заработало в руках наших воинов", - отметил Зеленский.

Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном