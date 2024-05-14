Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назвал главные темы переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, среди которых ускорение с пакетом военной помощи, усиление противовоздушной обороны вместе с Patriot для Харьковской области, гарантии безопасности и участие в Саммите мира, пишет УНН.

Я хочу обсудить с вами некоторые, на мой взгляд, очень важные вопросы. Во-первых, решение по пакету - для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема. Нам надо два Patriot для Харьковской области. Потому что люди под огнем. Они обеспокоены, они находятся под российскими атаками - сказал Зеленский.

"Конечно, я хочу обсудить гарантии безопасности, то, каким образом наши команды работают над ними, и Саммит мира, что является безусловно важным для нас. Мы нуждаемся в участии не только Соединенных Штатов. Мы нуждаемся в президенте Байдене и вашей помощи привлечь как можно больше стран к саммиту", - отметил Президент.

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