Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Энтони Блинкена подтвердил информацию о прибытии с необъявленным визитом в Киев. Об этом он сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии написал Блинкен.

Контекст

Это уже третий визит чиновника в Украину. Ранее он отстроил наше государство в сентябре 2023 года, в сентябре 2022 года и в апреле 2022 года.

Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters