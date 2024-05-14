Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев во вторник утром в рамках необъявленного визита. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Поездка имеет целью продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить мощные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе.

Блинкен, который прибыл в Киев поездом рано утром во вторник, надеется "послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудной минуте". Об этом сказал американский чиновник, который проинформировал журналистов, которые ехали с Блинкеном, на условиях анонимности.

Миссия министра заключается на самом деле в том, чтобы поговорить о том, как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их защиту и дать им возможность все больше отбирать инициативу на поле боя сказал чиновник.

Артиллерия, ракеты большой дальности, известные как ATACMS, и ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже достигают украинских сил, сказал чиновник.

Блинкен заверит украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США и выступит с речью, сосредоточенной на будущем Украины, сказал чиновник.

Блинкен намерен посетить Украину - Politico