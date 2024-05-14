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Блінкен прибув в Україну з неоголошеним візитом – Reuters

Блінкен прибув в Україну з неоголошеним візитом – Reuters

Київ • УНН

 • 64867 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб продемонструвати солідарність США з Україною та обговорити додаткову військову допомогу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва у вівторок вранці у рамках неоголошеного візиту. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною , яка намагається відбити потужні російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

Блінкен, який прибув до Києва поїздом рано вранці у вівторок, сподівається "послати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкій хвилині". Про це сказав американський чиновник, який поінформував журналістів, які їхали з Блінкеном, на умовах анонімності.

Місія міністра полягає насправді в тому, щоб поговорити про те, як наша додаткова допомога буде здійснюватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхній захист дати їм змогу все більше відбирати ініціативу на полі бою

сказав чиновник.

Артилерія, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, і ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже досягають українських сил, сказав чиновник.

Блінкен запевнить українських посадовців, включаючи президента Володимира Зеленського, у незмінній підтримці США та виступить з промовою, зосередженою на майбутньому України, сказав чиновник.

Блінкен має намір відвідати Україну – Politico14.05.24, 03:11 • 101907 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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