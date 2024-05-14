Блінкен має намір відвідати Україну – Politico
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня, як повідомляють джерела видання Politico, хоча точна дата і офіційне підтвердження ще не отримані.
Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня має намір здійснити візит до України, повідомили джерела Politico, передає УНН.
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Точна дата не називається, але, за даними видання, дороги в Києві "перекриті службами безпеки у вівторок і середу" — 14 і 15 травня.
Держдепартамент не відповів на запити Politico щодо коментарів. Видання зазначає, що такі плани завжди є "попередніми".
Держдепартамент офіційно не оголошував про подорож. У графіку заходів Блінкена на поточний тиждень немає заходів до п'ятниці.
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