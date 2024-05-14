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Блінкен має намір відвідати Україну – Politico

Блінкен має намір відвідати Україну – Politico

Київ • УНН

 • 101907 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня, як повідомляють джерела видання Politico, хоча точна дата і офіційне підтвердження ще не отримані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня має намір здійснити візит до України, повідомили джерела Politico, передає УНН.

Деталі

Точна дата не називається, але, за даними видання, дороги в Києві "перекриті службами безпеки у вівторок і середу" — 14 і 15 травня.

Держдепартамент не відповів на запити Politico щодо коментарів. Видання зазначає, що такі плани завжди є "попередніми".

Держдепартамент офіційно не оголошував про подорож. У графіку заходів Блінкена на поточний тиждень немає заходів до п'ятниці.

США анонсували новий пакет допомоги Україні в наступні кілька днів13.05.24, 22:43 • 62237 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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