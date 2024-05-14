Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе намерен совершить визит в Украину, сообщили источники Politico, передает УНН.

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Точная дата не называется, но, по данным издания, дороги в Киеве "перекрыты службами безопасности во вторник и среду" - 14 и 15 мая.

Госдепартамент не ответил на запросы Politico относительно комментариев. Издание отмечает, что такие планы всегда являются "предварительными".

Госдепартамент официально не объявлял о поездке. В графике мероприятий Блинкена на текущую неделю нет мероприятий до пятницы.

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