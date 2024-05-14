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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 00:11  •  632 просмотра

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе, как сообщают источники издания Politico, хотя точная дата и официальное подтверждение еще не получены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе намерен совершить визит в Украину, сообщили источники Politico, передает УНН.

Детали

Точная дата не называется, но, по данным издания, дороги в Киеве "перекрыты службами безопасности во вторник и среду" - 14 и 15 мая.

Госдепартамент не ответил на запросы Politico относительно комментариев. Издание отмечает, что такие планы всегда являются "предварительными".

Госдепартамент официально не объявлял о поездке. В графике мероприятий Блинкена на текущую неделю нет мероприятий до пятницы.

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