США анонсировали новый пакет помощи Украине в следующие несколько дней

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет помощи в следующие несколько дней. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

Детали

США в ближайшие дни выделят еще один пакет военной помощи Украине сказал советник президента США Салливан

Он также добавил, что США пытаются ускорить темпы поставки Украине оружия, часть уже находится в пути.

Деталей в Белом доме пока не озвучивали.

В США объявили о выделении 400 млн долларов Украине военной помощи