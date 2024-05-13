США анонсували новий пакет допомоги Україні в наступні кілька днів
Київ • УНН
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги в найближчі кілька днів, про що заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.
Деталі
США найближчими днями виділять ще один пакет військової допомоги Україні
Він також додав, що США намагаються прискорити темпи постачання Україні зброї, частина вже перебуває в дорозі.
Деталей у Білому домі наразі не озвучували.
У США оголосили про виділення 400 млн доларів Україні військової допомоги10.05.24, 19:22 • 24009 переглядiв