США анонсували новий пакет допомоги Україні в наступні кілька днів

Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.

Деталі

США найближчими днями виділять ще один пакет військової допомоги Україні сказав радник президента США Салліван

Він також додав, що США намагаються прискорити темпи постачання Україні зброї, частина вже перебуває в дорозі.

Деталей у Білому домі наразі не озвучували.

У США оголосили про виділення 400 млн доларів Україні військової допомоги