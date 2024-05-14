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З’явилося перше фото Ентоні Блінкена у Києві

З’явилося перше фото Ентоні Блінкена у Києві

Київ • УНН

 • 114893 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до Києва, вже третій з початку російського вторгнення, щоб продемонструвати непохитну підтримку Америки у захисті України від російської агресії.

Ентоні Блінкена підтвердив інформацію про прибуття з неоголошеним візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії

написав Блінкен.

Контекст

Це вже третій візит посадовця до України. Раніше він відбудував нашу державу у вересні 2023 року, у вересні 2022 року та у квітні 2022 року.

Блінкен прибув в Україну з неоголошеним візитом – Reuters14.05.24, 06:01 • 64867 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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