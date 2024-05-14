З’явилося перше фото Ентоні Блінкена у Києві
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до Києва, вже третій з початку російського вторгнення, щоб продемонструвати непохитну підтримку Америки у захисті України від російської агресії.
Ентоні Блінкена підтвердив інформацію про прибуття з неоголошеним візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії
Контекст
Це вже третій візит посадовця до України. Раніше він відбудував нашу державу у вересні 2023 року, у вересні 2022 року та у квітні 2022 року.
Блінкен прибув в Україну з неоголошеним візитом – Reuters14.05.24, 06:01 • 64867 переглядiв