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Військова допомога, ППО з Patriot для Харківщини та гарантії безпеки: Зеленський окреслив топ-теми переговорів із Блінкеном

Військова допомога, ППО з Patriot для Харківщини та гарантії безпеки: Зеленський окреслив топ-теми переговорів із Блінкеном

Київ • УНН

 • 17961 перегляди

Президент Зеленський планує обговорити з держсекретарем США Блінкеном найважливіші питання, зокрема прискорення надання пакету військової допомоги, посилення протиповітряної оборони разом з "Петріотами" для Харківщини", гарантії безпеки та отримання широкої міжнародної підтримки для проведення Саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні назвав головні теми переговорів із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, серед яких прискорення з пакетом військової допомоги, посилення протиповітряної оборони разом з Patriot для Харківщини, безпекові гарантії та участь у Саміті миру, пише УНН.

Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема. Нам треба два Patriot для Харківської області. Тому що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками

- сказав Зеленський.

"Звичайно, я хочу обговорити безпекові гарантії, те, яким чином наші команди працюють над ними, і Саміт миру, що є беззаперечно важливим для нас. Ми потребуємо участі не лише Сполучених Штатів. Ми потребуємо президента Байдена і вашої допомоги залучити якомога більше країн до саміту", - зазначив Президент.

З’явилося перше фото Ентоні Блінкена у Києві14.05.24, 07:17 • 114893 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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