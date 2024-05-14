Зеленський підкреслив Блінкену важливість участі Байдена у Саміті миру, обговорили фронт і Patriot для України
Київ • УНН
Під час візиту Держсекретаря США Блінкена Президент Зеленський обговорив ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, включаючи системи Patriot для захисту таких міст, як Харків, підготовку до Глобального саміту миру, а також прискорення надання оголошеної військової допомоги США.
Президент України Володимир Зеленський з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, включаючи системи Patriot для захисту таких міст, як Харків, підготовку до Саміту миру, а також прискорення надання оголошеної військової допомоги, про що повідомив у соцмережах, поширивши відео із зустрічі, пише УНН.
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"Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена. Докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, говорили про системи "Петріот" для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два "петріоти" для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору", - повідомив Зеленський.
З його слів, також обговорили підготовку до Глобального саміту миру. "Для нас важливо, щоб взяли участь США, Президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала", - вказав Президент.
Також він подякував американському народові, Конгресу США, Палаті представників, Президенту Байдену та його команді за підтримку нашої боротьби заради свободи й незалежності. "Ми цінуємо рішення щодо продовження підтримки США для України і сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках наших воїнів", - зазначив Зеленський.
Військова допомога, ППО з Patriot для Харківщини та гарантії безпеки: Зеленський окреслив топ-теми переговорів із Блінкеном14.05.24, 11:30 • 17961 перегляд