Безпекова угода між Україною та США може бути підписана за декілька тижнів - Блінкен
Київ • УНН
США та Україна завершують роботу над двосторонньою угодою про безпеку, яка, як очікується, буде підписана за кілька тижнів і надасть Україні гарантії безпеки на десятиліття.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та Україна продуктивно працюють над підписанням безпекової угоди між двома країнами, обидві команди доходять вже до фіналізації тексту та виразив сподівання, що угода буде підписана вже за декілька тижнів. Про це Блінкен заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН.
Деталі
Ще одне питання, яке ми обговорили - це двостороння угода про гарантії безпеки між Україною та США. Ви знаєте, що зараз 32 країни ведуть і скоро закінчать такі переговори. Такі угоди допоможуть Україні бути безпечною і захищеною на десятиліття вперед і розвивати свої власні збройні сили. Ми продуктивно працюємо, обидві команди доходять вже до фіналізації тексту, яка має бути вже незабаром підписана і я сподіваюся, що вже за декілька тижнів вона буде підписана
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час зустрічі у Києві майбутню двосторонню угоду про безпеку та перспективи розширення участі Сполучених Штатів в авіаційній коаліції.