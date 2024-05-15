Соглашение по безопасности между Украиной и США может быть подписано через несколько недель - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Украина продуктивно работают над подписанием соглашения по безопасности между двумя странами, обе команды доходят уже до финализации текста и выразил надежду, что соглашение будет подписано уже через несколько недель. Об этом Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Детали

Еще один вопрос, который мы обсудили - это двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США. Вы знаете, что сейчас 32 страны ведут и скоро закончат такие переговоры. Такие соглашения помогут Украине быть безопасной и защищенной на десятилетия вперед и развивать свои собственные вооруженные силы. Мы продуктивно работаем, обе команды доходят уже к финализации текста, который должен быть уже вскоре подписан и я надеюсь, что уже через несколько недель он будет подписан - сказал Блинкен.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время встречи в Киеве будущее двустороннее соглашение о безопасности и перспективы расширения участия Соединенных Штатов в авиационной коалиции.