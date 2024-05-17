"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
kievКиев
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  89825 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  79848 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  96024 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  111026 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133177 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124856 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118335 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  178142 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64979 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  171752 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Новости по теме
"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак

"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак

  •  2054 просмотра
В Волчанске войска рф расстреляли гражданского в инвалидной коляске: прокуратура открыла производство

В Волчанске войска рф расстреляли гражданского в инвалидной коляске: прокуратура открыла производство

  •  2739 просмотра
Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль руководителя одной из громад Херсонщины: мужчина получил ряд ранений

Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль руководителя одной из громад Херсонщины: мужчина получил ряд ранений

  •  3745 просмотра
Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ

Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ

  •  4409 просмотра
Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет

Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет

  •  5271 просмотра
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

  •  5262 просмотра
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до трех, а количество раненых - до 28

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до трех, а количество раненых - до 28

  •  5281 просмотра
Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

  •  7231 просмотра
В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

  •  5812 просмотра
В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области

В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области

  •  6291 просмотра

Популярные

Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

  •  37736 просмотра
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

  •  39117 просмотра
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

  •  33304 просмотра
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

  •  40034 просмотра
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

  •  36654 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  178142 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  171752 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  233380 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  253111 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  454069 просмотра

"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, ожидается, что Украина и Соединенные Штаты Америки в ближайшее время подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности.

политика •   •  2054 просмотра
"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак

В Волчанске войска рф расстреляли гражданского в инвалидной коляске: прокуратура открыла производство

Российские оккупационные войска застрелили гражданского инвалида в инвалидной коляске возле больницы в Волчанске, из-за чего прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  2739 просмотра
В Волчанске войска рф расстреляли гражданского в инвалидной коляске: прокуратура открыла производство

Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль руководителя одной из громад Херсонщины: мужчина получил ряд ранений

В Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в котором находился начальник Новотроицкой СВА, в результате чего он получил ранения.

Общество •   •  3745 просмотра
Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль руководителя одной из громад Херсонщины: мужчина получил ряд ранений

Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ

Кабинет Министров Украины утвердил порядок выдачи электронных и бумажных военно-учетных документов призывникам, военнообязанным и резервистам, который вступит в силу 18 мая вместе с законом об усилении мобилизации.

Общество •   •  4409 просмотра
Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ

Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет

Украина заставляет Россию отвечать за свою агрессию, используя беспилотники для нанесения точных ударов по российским военным объектам.

Война •   •  5271 просмотра
Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет

На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек был сфотографирован на выходе из отдельного дома в Брентвуде, Лос-Анджелес, подпитывая слухи о возможном разводе с Дженнифер Лопес, поскольку они, как сообщается, больше не живут вместе.

УНН Lite •   •  5262 просмотра
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до трех, а количество раненых - до 28

Три человека погибли и 28 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Харькова.

Общество •   •  5281 просмотра
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до трех, а количество раненых - до 28

Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

Президент Зеленский провел совещание по подготовке к первому Саммиту мира в Швейцарии, направленного на справедливое завершение войны, в котором примут участие государства со всех континентов.

Война •   •  7231 просмотра
Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

Испанская полиция изъяла 1,8 тонны метамфетамина у мексиканского картеля Синалоа, арестовав 5 подозреваемых. Правоохранители говорят, что это самая большая конфискованная партия наркотика.

Новости Мира •   •  5812 просмотра
В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области

Российские военные атаковали людей в селе Веселое Херсонской области с помощью беспилотника, ранив двух мужчин в возрасте 59 лет.

Война •   •  6291 просмотра
В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области