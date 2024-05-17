"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня мы уже имеем девять соглашений по безопасности. Я думаю, что уже очень скоро появится соглашение с США и еще с некоторыми странами - сказал Ермак.

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14 мая Президент Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время встречи в Киеве будущее двустороннее соглашение о безопасности и перспективы расширения участия Соединенных Штатов в авиационной коалиции.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Украина продуктивно работают над подписанием соглашения по безопасности между двумя странами, обе команды доходят уже до финализации текста и выразил надежду, что соглашение будет подписано уже через несколько недель.