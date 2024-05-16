Reuters: декілька країн зацікавились ізраїльською системою ПРО Arrow, яка успішно відбила масовані атаки Ірану
Київ • УНН
Після успішного перехоплення масованої ракетної атаки Ірану кілька країн висловили зацікавленість в ізраїльській системі протиракетної оборони "Arrow" через її продемонстровану ефективність.
Після того, як Єрусалим успішно відбив масовані ракетні атаки Ірану, низка країн зацікавились ізраїльською системою ППО Arrow. Про це заявив генеральний директор ізраїльської аерокосмічної промисловості Боаз Леві передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Як заявили у виданні, нічна атака Ірану з 13 на 14 квітня, відбита багаторівневим захисним щитом Ізраїлю за допомогою союзників, включала понад 100 балістичних ракет.
Тоді ВПС Ізраїлю завили, що система Arrow "виконала основну роль" у їх перехопленні. В Israel Aerospace заявили, що цей успіх негайно викликав інтерес до цієї технології у всьому світі.
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Кілька країн звернулися до нас з проханням надати інформацію. Я дуже оптимістично налаштований, що буде більше угод щодо системи Arrow, особливо після особливої демонстрації, яку ми провели
Водночас він відмовився назвати будь-яку країну, оскільки переговори перебувають на початковій стадії.
Довідково
Arrow 3 ("Стріла") - це протиракетний комплекс у складі ізраїльської системи ПРО, створений у співпраці з Агентством протиракетної оборони США та за участю американських компаній.
Система ПРО Arrow-3 позиціонується як комплекс знищення балістичних ракет, зокрема міжконтинентальних, в заатмосферному просторі, тобто фактично у космосі. Верхня межа перехоплення становить 100 км та більше. Висота ураження насамперед відрізняє її від систем Patriot, які максимум дістають на 30 кілометрів від землі.
Нагадаємо
У ЗМІ заявилась інформація, що Ізраїль планує вивести з експлуатації застарілі системи протиповітряної оборони Patriot і замінити їх більш сучасними системами, такими як David's Sling і Iron Dome.