Ізраїль планує зняти з озброєння ЗРК Patriot - ЗМІ
Київ • УНН
Ізраїль планує протягом двох місяців вивести з експлуатації застарілі системи протиповітряної оборони Patriot і замінити їх більш сучасними системами, такими як David's Sling і Iron Dome.
Повітряні сили Ізраїлю планують відмовитись від власних застарілих ЗРК Patriot та перейти до використання більш сучасного озброєння. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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У видані кажуть, що про переозброєння в Армії Ізраїлю заговорили ще в лютому. Наразі відомо, що декілька комплексів ППО Patriot будуть остаточно деактивовані протягом двох місяців.
Очікується, що війська Ізраїлю замінять їх на більш досконалі засоби протиповітряної оборони, зокрема, систему David’s Sling ("Праща Давида") та відомий "Залізний купол".
Зазначається, що ці батареї Patriot офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році, але вперше здійснила перехоплення лише у 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із Сектора Газа.
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Після того, за наступні десятиліття перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю у 2014 і 2018 роках.
І попри те, що з початком війни в секторі Газа, Patriot використовувався кілька разів, Ізраїль хоче замінити ЗРК на більш досконалі системи протиповітряної оборони.
Видання наголошує, що "наразі незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже потрібні Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет".
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна знайшла сім систем протиповітряної оборони Patriot, які могли б передати партнери. Одну із них відправляє Німеччина, ще щодо чотирьох ведуться переговори, а ще дві перебувають у "полі його зору" України.