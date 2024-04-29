Пауз не буде: Зеленський отримав запевнення щодо постачання ракет до систем “Patriot”

Партнери після скликання засідання Ради Україна-НАТО запевнили, що у процесі постачання ракет до систем "Patriot" затримок не буде. Україна також працює над залучення додаткових систем, але поки що це питання немає конкретики. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає УНН.

Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Patriot", то у цьому питанні ми дійсно очікуємо позитив. Після скликання нашої ради (Ради Україна-НАТО - ред.) ми отримали запевнення, що у процесі не буде пауз. Щодо додаткових систем. Ми працюємо, тут поки що немає конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки