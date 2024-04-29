Пауз не буде: Зеленський отримав запевнення щодо постачання ракет до систем “Patriot”
Київ • УНН
Україна отримала запевнення від партнерів по НАТО, що затримок з постачанням ракет для ЗРК Patriot не буде, і працює над отриманням додаткових систем, але ніякої конкретики поки що не було надано.
Партнери після скликання засідання Ради Україна-НАТО запевнили, що у процесі постачання ракет до систем "Patriot" затримок не буде. Україна також працює над залучення додаткових систем, але поки що це питання немає конкретики. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає УНН.
Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Patriot", то у цьому питанні ми дійсно очікуємо позитив. Після скликання нашої ради (Ради Україна-НАТО - ред.) ми отримали запевнення, що у процесі не буде пауз. Щодо додаткових систем. Ми працюємо, тут поки що немає конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки
Нагадаємо
Допомога із ухваленого США пакету на 61 млрд доларів вже почала надходити в Україну, але наразі цієї допомоги недостатньо, щоб наповнити армію і укомплектувати відповідну кількість бригад, заявив Зеленський.