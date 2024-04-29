Допомога від США вже почала надходити в Україну - Зеленський
Київ • УНН
Допомога від США із пакету на суму 61 мільярд доларів почав надходити в Україну, але цього поки що недостатньо для повного оснащення армії та укомплектування необхідної кількості бригад, за словами президента Зеленського.
Допомога із ухваленого США військового пакету на 61 млрд доларів вже почала надходити в Україну, але наразі цієї допомоги недостатньо, щоб наповнити армію і укомплектувати відповідну кількість бригад. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає УНН.
Дуже важливе було голосування в Конгресі. Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад
Також Президент України висловився щодо важливості підписання безпекових угод з партнерами.
Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо допомогли в той час, коли ми очікували підтримки від США. Ці пакети нам допомогли. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони (...). Системи, або деталі до відповідних систем останні півроку надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на фронті. За словами глави держави, росія використовує на свою користь затримки з постачанням зброї Україні.