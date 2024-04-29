Допомога від США вже почала надходити в Україну - Зеленський

Допомога із ухваленого США військового пакету на 61 млрд доларів вже почала надходити в Україну, але наразі цієї допомоги недостатньо, щоб наповнити армію і укомплектувати відповідну кількість бригад. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає УНН.

Дуже важливе було голосування в Конгресі. Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад

Також Президент України висловився щодо важливості підписання безпекових угод з партнерами.

Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо допомогли в той час, коли ми очікували підтримки від США. Ці пакети нам допомогли. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони (...). Системи, або деталі до відповідних систем останні півроку надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки