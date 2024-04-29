Президент: росія використовує на свою користь затримки з постачанням зброї Україні
Київ • УНН
росія використовує затримки з постачанням зброї в Україну, щоб отримати перевагу на фронті. Україна і НАТО працюють над тим, щоб зірвати наступальні плани росії.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на фронті. За словами глави держави, росія використовує на свою користь затримки з постачанням зброї Україні, передає УНН.
Деталі
Сьогодні ми детально обговорили ситуацію на полі бою в Україні, наші можливості, можливості партнерів у підтримці наших воїнів. Російська армія зараз намагається використати на свою користь, коли ми очікуємо постачання від партнерів. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи "Patriot". Це те, що є у партнерів і, те що має працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій
Він додав, що російська армія готується до подальших наступальних дій.
"Разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є у партнерів", - додав Президент.
Нагадаємо
Україна і НАТО досягли найвищого рівня відносин з часів незалежності України, але не максимально можливого.