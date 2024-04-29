Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на фронте. По словам главы государства, россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине, передает УНН.

Детали

Сегодня мы подробно обсудили ситуацию на поле боя в Украине, наши возможности, возможности партнеров в поддержке наших воинов. Российская армия сейчас пытается использовать в свою пользу, когда мы ожидаем поставки от партнеров. Именно поэтому оперативность в поставках буквально означает стабилизацию фронта. Артиллерия, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, прежде всего системы "Patriot". Это то, что есть у партнеров и, то что должно работать здесь в Украине для уничтожения российских террористических амбиций - сказал Зеленский.

Он добавил, что российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям.

"Вместе мы должны сорвать российское наступление. Все необходимые для этого средства есть у партнеров", - добавил Президент.

Напомним

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но не максимально возможного.