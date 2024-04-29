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Зеленський: відносини Україна-НАТО на найвищому рівні, але ще не на максимально можливому

Зеленський: відносини Україна-НАТО на найвищому рівні, але ще не на максимально можливому

Київ • УНН

 • 16682 перегляди

Україна і НАТО досягли найвищого рівня відносин з часів незалежності України, але не максимально можливого, про що говорили Президент Зеленський і Генеральний секретар НАТО Столтенберг під час візиту Столтенберга в Україну.

Україна і НАТО досягли найвищого рівня відносин за час незалежності України, але не максимально можливого, заявив Президент України Володимир Зеленський, вказавши, що говорив про це з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час візиту останнього в Київ, пише УНН.

Україна і НАТО досягли найвищого рівня відносин за час нашої незалежності, але ще не максимально можливого. І саме про це ми сьогодні говорили з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Також ми говорили про протидію російській агресії, подальшу співпрацю Україна-НАТО та шляхи реального об’єднання наших зусиль

- написав Зеленський у X.

При цьому він висловив вдячність Столтенбергу за підтримку України та черговий його візит.

Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся із Зеленським29.04.24, 15:13 • 20195 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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