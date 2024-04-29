Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений за время независимости Украины, но не максимально возможного, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, указав, что говорил об этом с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время визита последнего в Киев, пишет УНН.

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений за время нашей независимости, но еще не максимально возможного. И именно об этом мы сегодня говорили с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Также мы говорили о противодействии российской агрессии, дальнейшем сотрудничестве Украина-НАТО и пути реального объединения наших усилий - написал Зеленский в X.

При этом он выразил благодарность Столтенбергу за поддержку Украины и очередной его визит.

Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским