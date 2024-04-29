Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским

Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Расследование чешской полиции подтвердило, что взрывы на военных складах в Врбетице в 2014 году были организованы агентами российской военной разведки ГРУ, теми же, кто стоял за покушением в Солсбери в Великобритании, но дело было отложено, поскольку подозреваемые не могут быть привлечены к ответственности, находясь на территории России.