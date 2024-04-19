Столтенберг: министры НАТО согласились предоставить дальнейшую военную поддержку Украине, включая больше ПВО

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные из него, что означает стратегическое поражение россии, поскольку она больше не может производить такие самолеты и имеет лишь около 20, которые могут выполнять боевые задачи.