Совет Украина-НАТО провел заседание: Зеленский проинформировал союзников о ситуации на поле боя и потребности в ПВО

Совет Украина-НАТО провел заседание в виртуальном формате на уровне министров обороны союзников с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который проинформировал о ситуации на поле боя в Украине и критической потребности страны в дополнительных системах противовоздушной обороны, сообщил в пятницу Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам заседания, пишет УНН.

У нас только что завершилась встреча в виртуальном формате Совета Украина-НАТО. Президент Зеленский проинформировал министров обороны союзников о ситуации на поле боя и критической потребности Украины в дополнительной противовоздушной обороне - сказал Столтенберг.

Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг