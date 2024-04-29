Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся із Зеленським

До Києва з неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН з посиланням на повідомлення прессекретарки Альянсу Фари Дахлалли.

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За даними спікера НАТО Фари Дахлалли, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває у Києві і вже робить заяви для преси разом з Президентом України Володимиром Зеленським.

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