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Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся із Зеленським

Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся із Зеленським

Київ • УНН

 • 20195 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг здійснив неоголошений візит до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

До Києва з неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН з посиланням на повідомлення прессекретарки Альянсу Фари Дахлалли.

Деталі

За даними спікера НАТО Фари Дахлалли, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває у Києві і вже робить заяви для преси разом з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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