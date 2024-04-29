Помощь от США уже начала поступать в Украину - Зеленский - Зеленский

Помощь из принятого США военного пакета на 61 млрд долларов уже начала поступать в Украину, но пока этой помощи недостаточно, чтобы наполнить армию и укомплектовать соответствующее количество бригад. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.

Очень важным было голосование в Конгрессе. Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад - сказал Зеленский.

Также Президент Украины высказался о важности подписания соглашений по безопасности с партнерами.

Что касается документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно помогли в то время, когда мы ожидали поддержки от США. Эти пакеты нам помогли. Я думаю, что вы понимаете стоимость противовоздушной обороны (...). Системы, или детали к соответствующим системам последние полгода поступали благодаря финансированию, которое было указано девятью соглашениями о гарантиях безопасности - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на фронте. По словам главы государства, россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине.