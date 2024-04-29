Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  102966 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  167242 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  147441 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183222 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159723 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142307 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126680 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97535 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85793 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154052 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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26 апреля 2024, 06:43  •  282896 просмотра

Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Украина получила заверения от партнеров по НАТО, что задержек с поставкой ракет для ЗРК Patriot не будет, и работает над получением дополнительных систем, но никакой конкретики пока что не было предоставлено.

Война •   •  2852 просмотра
Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ.

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Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

Украина и ЕС начали консультативные встречи в Брюсселе с целью проведения официальной проверки по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политики в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Экономика •   •  3958 просмотра
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

В апреле 2024 года Украина не приостановила защиту прав, а сняла оговорку об ограничении определенного набора прав, уточнив существующие ограничения и уменьшив их, в рамках своих международных обязательств.

Война •   •  4184 просмотра
Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов

В Харькове и окрестностях восстановлено цифровое телевизионное вещание 34 национальных и 3 региональных украинских каналов после того, как телебашня была повреждена российским ракетным ударом.

Общество •   •  4292 просмотра
В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов

Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция

В Украине насчитывается около 60 000 камер видеонаблюдения, и частный сегмент камер замедляет процесс сбора информации для полиции при реагировании на преступления.

Криминал и ЧП •   •  3764 просмотра
Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция

Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных

Принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить Нигерию в мае, чтобы обсудить будущее проведение в стране Игр Непокоренных для раненых ветеранов.

Новости Мира •   •  4601 просмотра
Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных

Столтенберг признал, что НАТО не предоставило обещанную помощь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что неспособность союзников предоставить достаточную поддержку, включая боеприпасы и системы противовоздушной обороны, позволила россии продвинуться на линии фронта в Украине.

Война •   •  6477 просмотра
Столтенберг признал, что НАТО не предоставило обещанную помощь

"Нельзя иметь и то, и другое": Блинкен раскритиковал Китай за поставки российской оборонной промышленности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поставки российской оборонной промышленности, заявив, что это подрывает усилия Китая, направленные на прекращение конфликта в Украине и улучшение китайско-европейских отношений.

Война •   •  6052 просмотра
"Нельзя иметь и то, и другое": Блинкен раскритиковал Китай за поставки российской оборонной промышленности

СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских "Калибров"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении фариду абдрахманову, генеральному директору российской компании "Новатор", которая является основным производителем крылатых ракет "Калибр", используемых россией в ее агрессии против Украины.

Война •   •  6698 просмотра
СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских "Калибров"