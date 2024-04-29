Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Партнеры после созыва заседания Совета Украина-НАТО заверили, что в процессе поставки ракет к системам "Patriot" задержек не будет. Украина также работает над привлечением дополнительных систем, но пока в этом вопросе нет конкретики. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.

Что касается дополнительных пакетов и количества ракет к "Patriot", то в этом вопросе мы действительно ожидаем позитив. После созыва нашего совета (Совета Украина-НАТО - ред.) мы получили заверения, что в процессе не будет пауз. Относительно дополнительных систем. Мы работаем, здесь пока нет конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги - сказал Зеленский.

Напомним

Помощь из принятого США пакета на 61 млрд долларов уже начала поступать в Украину, но пока этой помощи недостаточно, чтобы наполнить армию и укомплектовать соответствующее количество бригад, заявил Зеленский.