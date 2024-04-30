Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ

Воздушные силы Израиля планируют отказаться от собственных устаревших ЗРК Patriot и перейти к использованию более современного вооружения. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

В издании говорят, что о перевооружении в Армии Израиля заговорили еще в феврале. Сейчас известно, что несколько комплексов ПВО Patriot будут окончательно деактивированы в течение двух месяцев.

Ожидается, что войска Израиля заменят их на более совершенные средства противовоздушной обороны, в частности, систему David's Sling ("Праща Давида") и известный "Железный купол".

Отмечается, что эти батареи Patriot официально поступила на вооружение Израиля в 1991 году, но впервые осуществила перехват только в 2014 году, сбив беспилотник ХАМАС, запущенный из Сектора Газа.

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После того, за последующие десятилетия перехватила лишь около 10 целей, включая сирийские истребители, которые нарушили воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.

И несмотря на то, что с началом войны в секторе Газа, Patriot использовался несколько раз, Израиль хочет заменить ЗРК на более совершенные системы противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что "пока непонятно, что произойдет с батареями Patriot, которые очень нужны Украине, которая стремится защитить свое небо от российских ракет".

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нашла семь систем противовоздушной обороны Patriot, которые могли бы передать партнеры. Одну из них отправляет Германия, еще по четырем ведутся переговоры, а еще две находятся в "поле его зрения" Украины.