Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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reutersReuters
ierusalimИерусалим
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zaliznyi-kupolЖелезный купол
iranИран
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  51215 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  60704 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135006 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139952 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149988 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167339 просмотра

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15 мая 2024, 07:27  •  193969 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  396193 просмотра

Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана

После успешного перехвата массированной ракетной атаки Ирана несколько стран выразили заинтересованность в израильской системе противоракетной обороны "Arrow" из-за ее продемонстрированной эффективности.

Новости Мира •   •  8788 просмотра
Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана

Нидерландский аукционный дом отказался от реализации яхты Медведчука: в чем причина

Аукционный дом Troostwijk Auctions отказался проводить аукцион по продаже яхты Виктора Медведчука из-за предоставления его адвокатами ложной информации и непризнанных Украиной судебных решений.

Общество •   •  8965 просмотра
Нидерландский аукционный дом отказался от реализации яхты Медведчука: в чем причина

Европейские банки утроили прибыли в рф с начала войны - Bloomberg

Европейские банки утроили свои прибыли в россии с начала полномасштабной войны, несмотря на давление по выходу из страны из-за санкций и рисков крупных штрафов.

Новости Мира •   •  8333 просмотра
Европейские банки утроили прибыли в рф с начала войны - Bloomberg

Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года

Премьера второго сезона популярного сериала Netflix "Игра в кальмары" состоится во второй половине 2024 года, вместе с другими долгожданными шоу, такими как "Ночной агент", финальный сезон "Кобры Кай" и новые сезоны таких популярных сериалов, как "За гранью", "Эмили в Париже" и "Монстр".

УНН Lite •   •  15736 просмотра
Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года

Зеленский: для защиты Харькова нужны две системы Patriot

Зеленский сказал, что Харькову нужны две системы ПВО Patriot, чтобы защитить город от россии.

Война •   •  9983 просмотра
Зеленский: для защиты Харькова нужны две системы Patriot

В Нидерландах достигли коалиционного соглашения: СМИ пишут о резком уклоне вправо с доминированием в правительстве партии Вилдерса

Коалиционное соглашение Нидерландов вводит строгие меры против искателей убежища, отменяет воссоединение семей для беженцев, имеет целью сократить количество иностранных студентов и депортировать как можно больше людей без действительных видов на жительство, что направляет страну в сторону крайне правых, пишет AP.

Новости Мира •   •  9001 просмотра
В Нидерландах достигли коалиционного соглашения: СМИ пишут о резком уклоне вправо с доминированием в правительстве партии Вилдерса

Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять работников за замалчивание о связях в оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон, позволяющий увольнять работников за несообщение о контактах с людьми на оккупированных территориях, вернув его с предложениями.

Общество •   •  12787 просмотра
Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять работников за замалчивание о связях в оккупации

ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений

В связи со значительным дефицитом в энергосистеме Украины с 16:00 по указанию Укрэнерго снова будут применяться графики стабилизационных отключений, сообщает ДТЭК.

Общество •   •  10940 просмотра
ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений

В Украине в этом году откроют памятник жертвам геноцида крымских татар

Памятник жертвам геноцида крымскотатарского народа из-за массовой депортации в 1944 году будет открыт в Украине в первой половине этого года.

Общество •   •  9353 просмотра
В Украине в этом году откроют памятник жертвам геноцида крымских татар

Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак

44-летний мужчина обратился в больницу в Херсоне с многочисленными ушибами в результате российских авиаударов по городу 15 мая. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Война •   •  10874 просмотра
Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак