Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана

После того, как Иерусалим успешно отразил массированные ракетные атаки Ирана, ряд стран заинтересовались израильской системой ПВО Arrow. Об этом заявил генеральный директор израильской аэрокосмической промышленности Боаз Леви передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как заявили в издании, ночная атака Ирана с 13 на 14 апреля, отбитая многоуровневым защитным щитом Израиля с помощью союзников, включала более 100 баллистических ракет.

Тогда ВВС Израиля завили, что система Arrow "выполнила основную роль" в их перехвате. В Israel Aerospace заявили, что этот успех немедленно вызвал интерес к этой технологии во всем мире.

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Несколько стран обратились к нам с просьбой предоставить информацию. Я очень оптимистично настроен, что будет больше сделок по системе Arrow, особенно после особой демонстрации, которую мы провели - заявил Леви.

При этом он отказался назвать какую-либо страну, поскольку переговоры находятся на начальной стадии.

Справочно

Arrow 3 ("Стрела") - это противоракетный комплекс в составе израильской системы ПРО, созданный в сотрудничестве с Агентством противоракетной обороны США и при участии американских компаний.

Система ПРО Arrow-3 позиционируется как комплекс уничтожения баллистических ракет, в том числе межконтинентальных, в заатмосферном пространстве, то есть фактически в космосе. Верхний предел перехвата составляет 100 км и более. Высота поражения прежде всего отличает ее от систем Patriot, которые максимум достают на 30 километров от земли.

Напомним

В СМИ появилась информация, что Израиль планирует вывести из эксплуатации устаревшие системы противовоздушной обороны Patriot и заменить их более современными системами, такими как David's Sling и Iron Dome.