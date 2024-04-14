Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ

Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, пишет Ynet, передает УНН.

Детали

В Иране назвали атаку успешной и заявили об уничтожении военных объектов. Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.

Источники издания анонсировали ответные меры Израиля на атаку Ирана в ближайшее время.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил об уничтожении военных объектов Израиля. Там уточнили, что выпустили "десятки ракет и беспилотников", и назвали атаку успешной.

Дополнение

Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность