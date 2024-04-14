Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность

Армия обороны Израиля на фоне атаки Ирана "изменила руководящие принципы обороны", заявил командующий Службы тыла Рафи Мило. По его словам, в Израиле запрещено собрание людей численностью более 1 тыс. человек и образовательную деятельность, передает УНН.

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Вы должны неукоснительно продолжать придерживаться этих указаний. Они могут измениться в зависимости от оценки ситуации говорится в комментарии Рафи Мило в Telegram-канале ЦАХАЛа.

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Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

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