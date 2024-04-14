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Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность
Израиль запрещает массовые митинги и приостанавливает образовательные мероприятия на фоне нападения Ирана в ответ на израильский удар по комплексу иранского посольства в Дамаске.
В Иерусалиме раздаются взрывы
Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля, вызвав сирены воздушной тревоги по всей стране, в то время как Израиль сбил более 100 беспилотников в ответ на предыдущий израильский удар, в результате которого погибли иранские военнослужащие.
США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль
По сообщениям, США сбили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону Израиля.
Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ
Иран утверждал, что запустил баллистические ракеты по целям в Израиле, но Израиль не подтвердил никаких ракетных ударов по своей территории.
Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил нападение Ирана на Израиль, назвав его безрассудным актом, направленным на то, чтобы посеять хаос, и пообещал защищать безопасность Израиля вместе с региональными союзниками.
По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС
Американские чиновники считают, что от 400 до 500 беспилотников и ракет будут запущены по Израилю из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, причем большинство из них поступит из Ирана.
В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"
Атака российских шахедов вызвала отключение электроэнергии в некоторых районах Харькова, Украина.
В Харькове прогремели два взрыва
Два взрыва произошли в Харькове, Украина, на фоне воздушной тревоги и сообщений о российских ударных беспилотниках в регионе.
Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией
Израиль начал перехватывать более 100 иранских беспилотников, направляющихся к его территории из Сирии и Иордании, с помощью "воздушного зонтика", созданного США и региональными союзниками, в ответ на сообщения об иранских беспилотниках и ракетных атаках на Израиль.
Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом
Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа ас-Судани прибыл в Вашингтон с официальным визитом по приглашению президента США Джо Байдена.