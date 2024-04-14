США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль

Средства противовоздушной обороны США уничтожили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, запущенных Израилем, сообщили источники CNN, передает УНН.

Детали

Телеканалы не уточняют, где был перехвачен БПЛА. Отмечается, что США имеют "много возможностей" в регионе кроме тех, что находятся в Средиземном и Красном морях.

Дополнение

Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ