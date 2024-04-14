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Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ
Иран утверждал, что запустил баллистические ракеты по целям в Израиле, но Израиль не подтвердил никаких ракетных ударов по своей территории.
Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил нападение Ирана на Израиль, назвав его безрассудным актом, направленным на то, чтобы посеять хаос, и пообещал защищать безопасность Израиля вместе с региональными союзниками.
По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС
Американские чиновники считают, что от 400 до 500 беспилотников и ракет будут запущены по Израилю из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, причем большинство из них поступит из Ирана.
В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"
Атака российских шахедов вызвала отключение электроэнергии в некоторых районах Харькова, Украина.
В Харькове прогремели два взрыва
Два взрыва произошли в Харькове, Украина, на фоне воздушной тревоги и сообщений о российских ударных беспилотниках в регионе.
Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией
Израиль начал перехватывать более 100 иранских беспилотников, направляющихся к его территории из Сирии и Иордании, с помощью "воздушного зонтика", созданного США и региональными союзниками, в ответ на сообщения об иранских беспилотниках и ракетных атаках на Израиль.
Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом
Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа ас-Судани прибыл в Вашингтон с официальным визитом по приглашению президента США Джо Байдена.
Харьков атакуют "шахеды"
Харьков атакуют беспилотники-камикадзе иранского производства "шахед", заявил мэр города Игорь Терехов.
Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу
Ирак закрыл свое воздушное пространство после того, как десятки иранских беспилотников пересекли его границу в направлении Израиля, что заставило Израиль привести свою противовоздушную оборону в состояние повышенной готовности.
Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям Хезболлы на юге Ливана истребителями и артиллерией в ответ на атаку беспилотника Хезболлы, в результате которой был серьезно ранен офицер израильской службы безопасности.