Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ

Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило, что Тегеран выпустил баллистические ракеты по целям в Израиле, передает УНН.

Детали

Иранская революционная гвардия ранее заявила, что запускает беспилотники и ракеты во время атаки, но не уточнила, какой тип будет использован.

Неназванные официальные лица США также заявили, что администрация Байдена ожидает, что Иран запустит беспилотники, десятки крылатых и десятки баллистических ракет.

Однако армия обороны Израиля отказалась немедленно подтвердить сообщения об использовании крылатых ракет.

Баллистические ракеты сначала приводятся в действие ракетой или серией ракет поэтапно.

По данным Центра контроля над вооружениями и нераспространения, они движутся по траектории.

Дополнение

В то же время, как пишут израильские СМИ, пока нет никакой информации о том, что баллистические ракеты были запущены из Ирана по Израилю.

Ракетам нужно примерно 11-12 минут, чтобы достичь Израиля. Однако после заявления прошло полчаса, а ракеты в воздушное пространство Израиля не заходили.

Справка

Крылатые ракеты - это беспилотные аппараты, которые приводятся в движение реактивными двигателями, подобно самолетам. Их можно запускать с наземных, воздушных или морских платформ.

Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль