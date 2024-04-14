Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль

Великобритания осудила нападение Ирана на Израиль, заявил премьер-министр Риши Сунак в заявлении, опубликованном на X, передает УНН.

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Я решительно осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Иран в очередной раз продемонстрировал, что намерен посеять хаос в собственном дворе. Соединенное Королевство будет продолжать защищать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак. Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть больше кровопролития говорится в заявлении Сунака.

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Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Иран сообщил, что проводит атаку, в том числе в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна готова к нападению Ирана и ответит на эту атаку.

По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС