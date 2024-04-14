По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

Представители США считают, что по Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет. Об этом пишет АВС News, передает УНН.

Детали

Высокопоставленный американский чиновник сказал ABC News, что теперь они думают, что на Израиль будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, но основная часть будет запущена из Ирана.

Беспилотники такие же, которые запускаются и по Украине, пишет издание. То есть Иран использует беспилотники Shahed во время атаки на Израиль.

Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией