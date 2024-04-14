По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  141751 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  142204 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  143980 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  160418 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125797 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136911 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161742 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139823 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134452 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117863 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  232683 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  250750 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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9 апреля 2024, 13:31  •  295818 просмотра

По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

Американские чиновники считают, что от 400 до 500 беспилотников и ракет будут запущены по Израилю из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, причем большинство из них поступит из Ирана.

Война •   •  6825 просмотра
По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

Атака российских шахедов вызвала отключение электроэнергии в некоторых районах Харькова, Украина.

Война •   •  9743 просмотра
В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

В Харькове прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в Харькове, Украина, на фоне воздушной тревоги и сообщений о российских ударных беспилотниках в регионе.

Общество •   •  9843 просмотра
В Харькове прогремели два взрыва

Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Израиль начал перехватывать более 100 иранских беспилотников, направляющихся к его территории из Сирии и Иордании, с помощью "воздушного зонтика", созданного США и региональными союзниками, в ответ на сообщения об иранских беспилотниках и ракетных атаках на Израиль.

Война •   •  10482 просмотра
Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа ас-Судани прибыл в Вашингтон с официальным визитом по приглашению президента США Джо Байдена.

политика •   •  9143 просмотра
Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Харьков атакуют "шахеды"

Харьков атакуют беспилотники-камикадзе иранского производства "шахед", заявил мэр города Игорь Терехов.

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Харьков атакуют "шахеды"

Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Ирак закрыл свое воздушное пространство после того, как десятки иранских беспилотников пересекли его границу в направлении Израиля, что заставило Израиль привести свою противовоздушную оборону в состояние повышенной готовности.

Война •   •  10648 просмотра
Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям Хезболлы на юге Ливана истребителями и артиллерией в ответ на атаку беспилотника Хезболлы, в результате которой был серьезно ранен офицер израильской службы безопасности.

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Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане

Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Иран нанес воздушный удар по Израилю, что заставило Белый дом выступить с заявлением о непоколебимой поддержке безопасности и обороны Израиля от угроз со стороны Ирана.

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Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион на три часа 14 апреля на фоне ожидаемой атаки иранских беспилотников, а израильские военно-воздушные силы были приведены в состояние повышенной готовности и десятки самолетов поднялись в небо.

Война •   •  14233 просмотра
Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион