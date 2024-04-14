Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  139916 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  140583 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  142367 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  159357 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125686 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136835 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161697 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139801 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134433 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117846 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  248890 просмотра
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9 апреля 2024, 13:31  •  294103 просмотра

Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Израиль начал перехватывать более 100 иранских беспилотников, направляющихся к его территории из Сирии и Иордании, с помощью "воздушного зонтика", созданного США и региональными союзниками, в ответ на сообщения об иранских беспилотниках и ракетных атаках на Израиль.

Война •   •  726 просмотра
Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа ас-Судани прибыл в Вашингтон с официальным визитом по приглашению президента США Джо Байдена.

политика •   •  1210 просмотра
Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Харьков атакуют "шахеды"

Харьков атакуют беспилотники-камикадзе иранского производства "шахед", заявил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  2244 просмотра
Харьков атакуют "шахеды"

Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Ирак закрыл свое воздушное пространство после того, как десятки иранских беспилотников пересекли его границу в направлении Израиля, что заставило Израиль привести свою противовоздушную оборону в состояние повышенной готовности.

Война •   •  3030 просмотра
Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям Хезболлы на юге Ливана истребителями и артиллерией в ответ на атаку беспилотника Хезболлы, в результате которой был серьезно ранен офицер израильской службы безопасности.

Война •   •  3581 просмотра
Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане

Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Иран нанес воздушный удар по Израилю, что заставило Белый дом выступить с заявлением о непоколебимой поддержке безопасности и обороны Израиля от угроз со стороны Ирана.

Война •   •  7617 просмотра
Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион на три часа 14 апреля на фоне ожидаемой атаки иранских беспилотников, а израильские военно-воздушные силы были приведены в состояние повышенной готовности и десятки самолетов поднялись в небо.

Война •   •  8497 просмотра
Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль

Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля, которые израильские ВВС отслеживают и готовятся перехватить.

Война •   •  11874 просмотра
ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль

Нетаньяху обратился к нации на фоне атаки Ирана по Израилю

Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит решительно, развернув свои оборонительные системы и сохраняя спокойствие, как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации.

Война •   •  13703 просмотра
Нетаньяху обратился к нации на фоне атаки Ирана по Израилю

Иран запустил десятки беспилотников по Израилю

Иран начал атаку на Израиль, запустив десятки беспилотников по Израилю. Дроны должны достичь целей за несколько часов. Об этом сообщает новостной сайт Axios

Война •   •  14998 просмотра
Иран запустил десятки беспилотников по Израилю