Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Израильские войска начали перехватывать беспилотники, запущенные с территории Ирана, над Сирией и Иорданией. Всего в сторону Израиля направляются более 100 БПЛА, сообщают израильские СМИ, передает УНН.

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Отмечается, что перехват дронов стал возможным благодаря "воздушному зонтику", созданному США и региональными союзниками.

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Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Иран сообщил, что проводит атаку, в том числе в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна готова к нападению Ирана и ответит на эту атаку.

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